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Terörün bittiği dağlarda tarım ve hayvancılık canlandı

MUŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuşan Muş’un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesinde tarım ve hayvancılık yeniden canlandı.Muş, Diyarbakır, Bingöl üçgeninde yer alan ve 1993 yılından bu yana terör olaylarının yaşandığı 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı’nda huzur ve güvenin sağlanmasıyla vatandaşlar tarım ve hayvancılığa kaldıkları yerden devam ediyor.Terör olayları nedeniyle 27 yıl önce ayrıldığı merkeze bağlı Yamaç köyüne huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla geri dönen Abdülhaluk Akman, yıllar sonra sebze yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuşan Muş’un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesinde tarım ve hayvancılık yeniden canlandı.
Muş, Diyarbakır, Bingöl üçgeninde yer alan ve 1993 yılından bu yana terör olaylarının yaşandığı 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı’nda huzur ve güvenin sağlanmasıyla vatandaşlar tarım ve hayvancılığa kaldıkları yerden devam ediyor.
Terör olayları nedeniyle 27 yıl önce ayrıldığı merkeze bağlı Yamaç köyüne huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla geri dönen Abdülhaluk Akman, yıllar sonra sebze yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Akman, yıllar sonra 2 bin 500 rakımdaki Kozma Dağı’nda bulunan arazilerinde sebze yetiştirdiklerini belirterek, "Bölgemizde huzurun ve güvenin sağlandığı bu aşamada buraya ailemle birlikte rahat bir şekilde geldik. Kışlık sebze ihtiyacımızı karşılamak için yaklaşık 1 dönüm alanda ekim gerçekleştirdik” dedi.

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