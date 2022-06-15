Ters eğik çizgi ve kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Ters eğik çizgi nerelerde kullanılır?

Peki ama ters eğik çizgi nedir? Ters eğik çizgi nasıl yapılır? Görevleri nelerdir? Yazımızın devamını okuyarak ters eğik çizginin kullanımına dair daha önce bilmediklerinizi öğrenebileceğiniz pek çok detaya ulaşabilirsiniz…

Ters Eğik Çizgi Nedir?

Ters eğik çizgi nedir sorusu, yazılım uygulamalarında art arda dosyaları birbirinden ayırmak amacıyla kullanılan bir işaret olarak ifade edilebilir. Eğik çizginin aksine ters eğik çizginin Türkçe dilbilgisinde herhangi bir yeri bulunmaz.

Buna ek olarak ters eğik çizginin programlama dillerinde kritik bir görev üstlendiğini söylemek zannediyoruz ki yanlış olmaz.

Ters Eğik Çizgi Nasıl Yapılır?

Tarihte ilk kez 1960 yılında Amerikalı bilgisayar bilimcisi Robert William Bemer tarafından tanıtılan bir yazı karakteri olan ters eğik çizgi, temelde eğik çizginin tam tersi biçimde, “\”şeklinde yapılmaktadır.

Türkçe Q klavyelerde ters eğik çizgi yapmak için "ALT Gr" ve "?" işareti tuşlarına aynı anda basmak yeterli olacaktır. Klavyede ters eğik çizgi yapmanın bir başka yolu da boşluk tuşunun sağ tarafında yer alan ALT tuşuna basılı tutmak ve bu esnada 9 ve 2 tuşlarına art arda basmaktır.

Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Ters eğik çizgi hakkında merak edilen detaylardan bir tanesi de bu sembolün nerelerde kullanıldığıdır. Daha önce de sözünü etmiş olduğumuz gibi ters eğik çizgi ile eğik çizgi, şekil itibari ile birbirinin çok benzeri olsa da kullanım alanları çok daha farklıdır.

Ters eğik çizgi, günümüzün en değerli alanlarından biri olan yazılım ve programlama dillerinde kullanılır.

Ters Eğik Çizginin Görevleri Nelerdir?

Ters eğik çizgi nedir, ters eğik çizgi nasıl yapılır, kullanım alanları nelerdir gibi soruları yanıtladıktan sonra ters eğik çizginin görevlerine değinelim. Yazılım alanında ve bilişim uygulamalarında ters eğik çizginin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bilişim uygulamalarında ters eğik çizgi, birbiri ardına gelen dizinlerin ayrılmasında kullanılır. Yani bir diğer şekilde ifade etmek gerekirse, birbirine bağlı iki adet nesnenin birbirinden farklı olduğunu fakat aynı grup içerisinde yer aldığını belirtmek için ters eğik çizgiden faydalanılır.

Örnek: C:\Belgelerim\Matematik\Kümeler.pdf

Örnek: C:\Belgelerim\Matematik\Kümeler.pdf ALGOL 68 programlama dilinde “/” ondalık üs sembolü olarak kullanılmaktadır.

Veri işleme, makine öğrenimi, istatistik gibi alanlarda çeşitli hesaplamalar için yerleşik kütüphanelere sahip bir yazılım sistemi olan Wolfram Mathematica'da tamsayı bölme işlemlerinde ters eğik çizgiden faydalanılır.



