YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ters yönden gelen elektrikli bisiklet kazaya neden oldu

Ters yönden gelen elektrikli bisiklet kazaya neden oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Erdek’in en işlek caddesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi.
Zübeyde Hanım Caddesinde seyir halinde olan 10 JB 090 plakalı motosiklet ile ters yönden gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Nadir T. hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıyı hemen Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ayakta tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:15
Yatsı
21:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Ahu Eczanesi
Merkez
Balkan Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Özlem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.