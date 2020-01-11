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  4. Ters yöne girdi trafiği felç etti

Ters yöne girdi trafiği felç etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ters şeritte seyrederek trafiğin akışını engelleyen bir otomobil araç kamerasına yansıdı.Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu Basın Şehitleri Caddesi’nde sabah saatlerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, araç kamerasına yansıdı.

Ters yöne girdi trafiği felç etti

Eskişehir’de ters şeritte seyrederek trafiğin akışını engelleyen bir otomobil araç kamerasına yansıdı.
Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu Basın Şehitleri Caddesi’nde sabah saatlerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, araç kamerasına yansıdı. Diğer sürücülere zor anlar yaşatan sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Doğru yönden giden aracın kamerasına yakalanan otomobil, trafiği bir müddet tıkadı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gören vatandaşlar, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

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Toprak Eczanesi
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