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Ters yöne giren kamyonet kazaya neden oldu

02.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Midyat ilçesinde ters yönden ilerleyen kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi TOKİ kavşağında geçtiğimiz gün saat 19.50 sıralarında kaza meydana geldi. Ulucami Mahallesi TOKİ kavşağında meydana gelen kazada, Mardin’den Midyat’a doğru seyir halinde olan H.B.A. sevk idaresindeki 47 ACB 595 plakalı motoru ile ilerlerken, ters yönden gelen 45 HY 238 plakalı G.E. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan H.B.A. ile E.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ters yönden ilerlediği için kazaya sebebiyet veren kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Motosiklet sürücüsü, H.B.A., Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mardin’de özel bir hastaneye sevk edildi.
Midyat Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Ahmet Enes Çelik, "112 ekiplerinden trafik kazası sonucunda yaralanma vakası getirileceği bilgisini aldık. Hasta kırmızı alana alınıp acil ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, yaptığımız tetkiklerde hastanın beyin kanaması olduğunu ve boyun omurgasında kırık olduğunu tespit ettik. Kaza haberini aldığımız andan beri hazır olarak bekleyen beyin cerrahisi ve anestezi ekiplerimiz beyin kanamasına ilk cerrahi müdahaleyi yapmak üzere hastayı derhal ameliyata aldı. Yapılan cerrahi operasyon sonrası hastanın yoğun bakım takibinin yapılması amacıyla başka bir sağlık kuruluşuna sevki sağlandı.

Hastaya yapılan tetkik ve tedaviler esnasında büyük özveri ve efor ile çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hastamıza ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah’tan şifalar diliyorum’’ dedi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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