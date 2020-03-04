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Tersane işçilerinin kaldığı villa yandı

YALOVA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftlik köyünde tersane işçilerinin kaldığı bir villada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftlik köyünde tersane işçilerinin kaldığı bir villada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Sabah saatlerinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede villayı sararken, o esnada içeride olan işçiler kendilerini son anda dışarı attılar.
Edinilen bilgiye göre, Altınova tersaneler bölgesinde çalışan 8 işçinin yaşadığı bir villada sabaha karşı yangın çıktı. Uykudayken başlayan yangını son anda fark eden işçiler, alevler yayılmadan kendilerini dışarıya atmayı başardı. Kısa sürede villayı saran alevler binada ağır hasara sebep oldu. Olay yerine gelen Altınova itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 45 dakikada alevleri söndürdü. Yangının ısınmak için kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin ediliyor.

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