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  4. Tersanede iş kazası: 1 yaralı

Tersanede iş kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki tersanede meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.İş kazası Ereğli ilçesi Gülüç beldesi mevkisindeki tersaneler bölgesinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki tersanede meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
İş kazası Ereğli ilçesi Gülüç beldesi mevkisindeki tersaneler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Recep Y. (40) çalıştığı sırada kafasını metal bir parçaya çarpması sonucu düşerek yaralandı. İş yeri yetkililerine haber verilmesi sonrası 112 sağlık ekipleri tersaneye gelerek yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralı işçi daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Recep Y.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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