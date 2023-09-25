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  4. Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy yeni filmi iptal oldu! Sebebi bakın neymiş

Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy yeni filmi iptal oldu! Sebebi bakın neymiş

25.09.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy dizideki performansıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde Fox için çekilecek olan Gaddar dizisine hazırlanan Ulusoy’un yeni filminin iptal olduğu öğrenildi. Sebebi ise...

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy dizideki performansıyla uzun süre konuşuldu.

Çağatay Ulusoy 2

Son dönemde setten sete koşturan Çağatay Ulusoy “Centilmen” filmi ve “Terzi” dizisinin hemen ardından “Kübra” adlı dizi projesine başlamıştı. Ulusoy’un “Kübra”nın ardından yine OGM Pictures’ın “Biz Bir Aileyiz” adlı filmini çekeceği gündeme gelmişti.

Çağatay Ulusoy1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film şimdilik iptal edildi. Çağatay Ulusoy’un Arda isminde bir bankacıyı canlandıracağı film yaz aylarına ertelendi. Ulusoy’un yeni dizisi “Gaddar”ın çekimleri öne alınınca ve film projesi çok aceleye geleceği için bu kararın alındığı öğrenildi.


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Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç karakteri

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