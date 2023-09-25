Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy yeni filmi iptal oldu! Sebebi bakın neymiş

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy dizideki performansıyla uzun süre konuşuldu.

Son dönemde setten sete koşturan Çağatay Ulusoy “Centilmen” filmi ve “Terzi” dizisinin hemen ardından “Kübra” adlı dizi projesine başlamıştı. Ulusoy’un “Kübra”nın ardından yine OGM Pictures’ın “Biz Bir Aileyiz” adlı filmini çekeceği gündeme gelmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film şimdilik iptal edildi. Çağatay Ulusoy’un Arda isminde bir bankacıyı canlandıracağı film yaz aylarına ertelendi. Ulusoy’un yeni dizisi “Gaddar”ın çekimleri öne alınınca ve film projesi çok aceleye geleceği için bu kararın alındığı öğrenildi.



