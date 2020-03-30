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Terzilik hazır giyime yenik düşüyor

GİRESUN HABERLERİ  | 30.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Terzilik sanatının ustalık göstergesi olan ısmarlama elbise dikimi tekstil sektörünün gelişmesiyle ve ithal ürünler nedeniyle eski ışıltılı günlerini kaybediyor.Giresun şehir merkezinde terzilik yapan Yeliz Ak, tekstil sektörüne başlayan meslek hayatını kendi dükkânında terzilik mesleğini devam ettiriyor.

Terzilik hazır giyime yenik düşüyor

Terzilik sanatının ustalık göstergesi olan ısmarlama elbise dikimi tekstil sektörünün gelişmesiyle ve ithal ürünler nedeniyle eski ışıltılı günlerini kaybediyor.
Giresun şehir merkezinde terzilik yapan Yeliz Ak, tekstil sektörüne başlayan meslek hayatını kendi dükkânında terzilik mesleğini devam ettiriyor. Terzilik mesleğinin genç temsilcilerinden olan ve 10 yıldır terzilik yapan Yeliz Ak, işini severek yaptığı için bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.
Terziliğe mesleğine tekstil sektöründe çalışmaya başladığını belirten Ak “18 yaşındayken İstanbul’da tekstil firmalarında makineci olarak çalışmaya başladım. 2006 yılında evlendim ve 2008 yılında ailemle beraber Giresun’a taşındım. Buraya gelince 2 yıl daha tekstilde çalıştım. Terzilik anlamında çoğu şeyi yapabildiğimi fark edince kendi dükkânımı açtım ve 10 yıldır terzilik yapıyorum. Ayrıca işimi çok severek yapıyorum. Eskiden terziler sipariş ile çalışıyorlardı. İnsanlar bedenlerine göre kıyafet yaptırıyordu. Günümüzde hazır giyimde çeşitlilik o kadar arttı ki artık terziler baştan dikim yapmak yerine paça kısaltma, boy uzatma, bedene uydurma gibi işler yapıyorlar. Bende bu şekilde yapıyorum ama işimi severek yaptığım için bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyorum” dedi.
Bay-bayan terzi olarak çalışan Ak, "Bayan terzi olarak çalışıyorum. Kadın müşteriler genelde kadın terzileri tercih ediyorlar. Ölçü alımı yönünden daha rahat oluyor. Kadın müşterilerin beni tercih etmesi işin iyi tarafı. Ama erkek müşterilerim ise tam tersi bu konuda biraz rahat olamıyorlar” diye konuştu.
Korana virüs salgınının işlerini etkilediğini de belirten Ak “Şu an yaşanan salgından dolayı işimi yapamıyorum. Salgının önlenmesi için dışarı çıkmamamız lazım. Mesela ben dükkânın camına telefon numaramı yazdım. Evim yakında bulunuyor, acil bir şey olduğunda beni arıyorlar ve gelip işimi yapıp evime geri dönüyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Terzilik hazır giyime yenik düşüyor

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