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Tesadüfen geçtiği olay yerinde kazazedenin hayatını kurtardı

12.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de geçirdiği trafik kazasında motosikletin altında kalarak dili boğazına kaçan ve solunumu duran sürücüyü gören trafik polisi, kazazedenin dilini kalem yardımıyla çıkartarak yeniden nefes almasını sağladı - Polis memuru Necati Özgür Dalakçı: - "Bizler, bu konuda emniyet teşkilatı olarak ilk yardım ve müdahale eğitimleri alıyoruz ve bu eğitimler her yıl güncelleniyor"

İSTANBUL (AA) - UĞUR İSLAMOĞLU - Kadıköy'de kaza yapan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan ve boğazına kaçan dilini çıkartarak hayatını kurtaran polis memuru, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Çevreyolu Kadıköy mevkisi Hasanpaşa ayrımında, 9 Mayıs'ta, motosiklet sürücüsü Hurshidbek Olimjonov, aracının hakimiyetini kaybederek devrildi.

Yere düşen ve motosikletinin altında kalan sürücüye ilk müdahaleyi, o sırada olay yerinden geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Necati Özgür Dalakçı yaptı. Dalakçı, daha sonra yaralıyı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, buradaki işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen anlarda, yerde yatan yaralıya müdahale eden polis, çevredekilerden kalem istiyor ve yaralının boğazına kaçan dilini kalem yardımıyla çıkartarak yeniden nefes almasını sağlıyor.

- "Nabza bakarken boğazında şişliği fark ettim"

AA muhabirine açıklama yapan Dalakçı, görevli oldukları noktaya giderken kazaya tesadüfen denk geldiklerini aktardı.

Kazazedeyi, motosikletin altında kalmış ve baygın halde gördüklerini belirten Dalakçı, "Müdahale edilmesi gerektiğini gördük, önce motosikleti kaldırdık. Nabzına baktığımda çok zayıf olduğunu ve göz bebeklerinin tamamen kaymış olduğunu fark ettim." dedi.

Dalakçı, ilk olarak 112 ekipleriyle irtibata geçip kazayla ilgili bilgi verdiklerini ve yardım çağırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Nabza bakarken boğazında şişliği fark ettim. Dokunduğum zaman dilinin boğazından içeriye kaçmış olduğunu anladım. Tabii bizler, bu konuda emniyet teşkilatı olarak ilk yardım ve müdahale eğitimleri alıyoruz ve bu eğitimler her yıl güncelleniyor. Aldığımız eğitimlere dayanarak gerekli müdahaleyi yapmak için yaralının ağzını açtım. Boğazına kaçmış dilini de kalem yardımıyla çıkartarak solunumu tekrardan sağlamış olduk."

- "Hayata döndüğünü öğrenince çok mutlu olduk"

Devamında 112 ekiplerinin geldiğini ve kazazedeyi sağlık görevlilerine teslim ettiklerini aktaran Dalakçı, "Yaralının iyileştiğini ve hayata döndüğünü öğrenince çok mutlu olduk." diye konuştu.

Dalakçı, emniyet mensupları olarak öncelikli görevlerinin halka hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, bu hizmeti sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Bu gibi durumlar için de ilk yardım ve trafik güvenliğiyle ilgili her türlü eğitimi aldıklarını dile getiren Dalakçı, "Bu eğitimleri sahada uygulamak da bizleri ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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