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Tescilli "Ardahan çiçek balı"nın kalitesi analizlerle korunuyor

13.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın: - "Balın kalitesini korumak üretici ve arıcının en temel sorumluluğu olduğu gibi, üretilen ve satılan balın olması gereken özelliklerde olup olmadığını da çalışmalarımızdaki test ve analizlerle ortaya koymaktayız"

Ardahan'daki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde iki yıl önce kurulan bal analiz laboratuvarında, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın kalitesi analiz edilmeye devam ediliyor.

Kentte ilkbaharın gelişiyle zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara götürülen arı kovanlarında organik üretilen Ardahan çiçek balı, yörenin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen bal, ilde Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 785 arıcı tarafından ortalama 45 bin kovanda üretiliyor. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde sık sık analiz edilen çiçek balının kalitesinin korunması amaçlanıyor.

Merkezin müdürü Sinan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle dil uzunluğu, soğuk iklime dayanıklılığı, uysallık gibi birçok özelliği bakımından dünyada dört önemli verimli ırktan biri olan Kafkas arı ırkının yaşatılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İki yıl önce kurulan bal analiz laboratuvarında balın hangi mevsimde elde edildiği, nektarın hangi bitkilerden toplandığı ve fizikokimyasal değerlerinin araştırıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızla tüm bu bölgede üretilen ve sağlığımız için çok önemli olan balın kriterlerini ortaya koyuyoruz. Son iki yıl zarfında toplam 446 analiz gerçekleştirdik. Söz konusu çalışma ile coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının hak ettiği yerin belirlenmesini amaçlamaktayız. Balın kalitesini korumak üretici ve arıcının en temel sorumluluğu olduğu gibi, üretilen ve satılan balın olması gereken özelliklerde olup olmadığı da bu çalışmalarımızdaki test ve analizlerle ortaya koymaktayız."

Aydın, laboratuvarda balın yanı sıra diğer arı ürünlerinin de analizi ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.

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