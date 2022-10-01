YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Tescilli Kaman cevizinde hasat dönemi başladı

Tescilli Kaman cevizinde hasat dönemi başladı

01.10.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıl önce coğrafi işaretle tescil edilen Kaman cevizinde hasat 15 Ekim'e kadar devam edecek - Ceviz üreticisi Behsat Bulanık: - "Kaman'da yıllık üretimimiz 15 bin ton. Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 1,5'lik kısmını Kaman karşılıyor"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - İnce kabuğu ve lezzetiyle bilinen Kaman cevizinde yeni hasat dönemi başladı.

Ceviz ağaçlarının önceki yıllara göre kış ve ilkbahar aylarındaki don olayı ve doludan kısmi etkilenmesi nedeniyle fazla verim düşüklüğü beklenmiyor.

Yaklaşık 20 bin dekar alanda ceviz üretiminin yapıldığı Kaman'da, Hirfanlı Baraj Gölü ve Kızılırmak'a yakın köylerdeki bahçelerde ceviz hasadına başlandı.

Kapama ceviz bahçelerinde makinelerle diğer yerlerde geleneksel yöntemlerle yapılan hasat üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, Kırşehir genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ceviz üretildiğini, bunun 20 bininin Kaman ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaman'da hasadın 15 Ekim'e kadar süreceğini, ilçeye özgü cevizinin ince kabuğu ve lezzetiyle bilindiğini belirten Purcu, "Küçük bahçelerimizde hasat geleneksel yöntemlerle yapılıyor. 10-15 ağacı olan bahçelerde sırıkla vurarak ya da elle toplayarak hasadı gerçekleştiriyorlar. Büyük bahçelerimizde makine kullanılıyor. Kabuğunu makine ile soyuyorlar." diye konuştu.

Ceviz üreticisi ziraat mühendisi Behsat Bulanık da Kaman cevizinin lezzet ve kalitesiyle dünyaca ünlü olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 25 yıldır ceviz ürettiğini anlatan Bulanık, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından Kaman cevizine talep olduğunu ifade etti.

İlçede hasadın başladığını vurgulayan Bulanık, "Kaman'da yıllık üretimimiz 15 bin ton. Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 1,5'lik kısmını Kaman karşılıyor. Bu yılki üretim geçen yıla göre bir miktar daha iyi. Bazı dere içlerinde, taban arazilerde don olayı zararı oldu. Verimi önemli ölçüde etkileyecek boyutta değil. Geçen seneden daha yüksek bir rekolte bekliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanı Bozdağ, Kırşehir'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)Adalet Bakanı Bozdağ, Kırşehir'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldıŞanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiAdana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kaman

Kırşehir Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:32
Öğle
12:38
İkindi
15:57
Akşam
18:34
Yatsı
19:51
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.