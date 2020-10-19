Tescilli mor patates "ilkmor"un sofralara yolculuğu başladı

"İlkmor, Türkiye'nin tescilli ilk ve tek yerli mor et rengine sahip patates çeşidi" diyen Bülbül, "Dünyanın birçok yerinde mor patates tüketimi yapılmakta hatta Avrupa'da yaygın bir şekilde tüketilmekte. Türkiye'de bir 'sarı patates' algısı var. Mor patates ülkemizde bilinmeyen bir üründü ve biz bunun farkına vararak 10 yıllık bir çalışmayla bu ürünü geliştirdik. Tohumluk üretimlerini de 2 yıldır sadece Konya ve Sivas'ta yapıyoruz." diye konuştu.

- Yurt dışına da pazarlanacak

İlkmor patatesin özelliklerine değinen Bülbül, şunları kaydetti:

"İlkmor, besleyicilik açısından normal patatese göre çok daha farklı. Bu patateste yüksek antioksidan içeriği var. Glisemik indeksi de çok düşük. Dolayısıyla diyabet hastalarının da kontrollü bir şekilde tüketebileceği bir patatestir. İlkmor patatesi gluten de içermemektedir. Hem çölyak hastalığı olanlar hem de glutensiz beslenmek isteyenler tercih edebilir. İnsanlar bu patatesi haşlayarak, kızartarak, meze yaparak tüketebilirler. Yemeklerin içine karıştırabilirler. Bunun dışında biz bu patatesin donuk ürün olarak da üretimini yapıyoruz. Bu şekilde de tüketilebilir."

Bülbül, Türkiye'de yeni tanınan bu ürünün gelecek yıllarda ihracatını yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

