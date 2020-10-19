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Tescilli mor patates "ilkmor"un sofralara yolculuğu başladı

SİVAS HABERLERİ  | 19.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sivas'ta, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeriyle dikkati çeken Türkiye'nin mor renge sahip tescilli patates çeşidi "ilkmor" yüksek besin değeri ve mor rengiyle dikkat çekiyor - Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Bülbül: - "Türkiye'de bir 'sarı patates' algısı var. Mor patates ülkemizde bilinmeyen bir üründü ve biz bunun farkına vararak 10 yıllık bir çalışmayla bu ürünü geliştirdik. Tohumluk üretimlerini 2 yıldır sadece Konya ve Sivas'ta yapıyoruz"

SİVAS (AA) - ÇETİN KARAÇOBAN - İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeriyle dikkati çeken, mor renge sahip tescilli patates çeşidi "İlkmor"un sofralara yolculuğu başladı.

Türkiye'de farklı bölgelerde yaklaşık 30 bin dekar alanda tohumluk, ham madde ve donuk ürün olarak patates üretimi yapan Doğa Tohumculuk tarafından 2010 yılında başlatılan ve 10 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda 17 çeşit yerli patates yetiştirildi.

Firmanın Türkiye'de tescil almış 7 yerli patates çeşidinden biri olan tescilli "ilkmor" ise içerdiği antioksidanlar, glutensiz yapısı, yüksek besin değeri ve mor rengiyle dikkati çekiyor.

Ana vatanı Güney Amerika olarak bilinen mor patatesler, içerdiği bu özellikler nedeniyle Avrupa'da da yaygın bir şekilde tüketiliyor.

Türkiye'de ise 2 yıldır sadece Sivas ve Konya'da üretimi yapılan ilkmor patatesin, Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyündeki hasadıyla sofralara yolculuğu başladı.

Bu iki ilde 120 dekar alanda ekimi yapılan üründen, 500 ton rekolte bekleniyor.

Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Bülbül, AA muhabirine, ilkmor patatesin, Güney Amerika'dan getirilen bir çeşitle tozlama yapılarak geliştirildiğini söyledi.

"İlkmor, Türkiye'nin tescilli ilk ve tek yerli mor et rengine sahip patates çeşidi" diyen Bülbül, "Dünyanın birçok yerinde mor patates tüketimi yapılmakta hatta Avrupa'da yaygın bir şekilde tüketilmekte. Türkiye'de bir 'sarı patates' algısı var. Mor patates ülkemizde bilinmeyen bir üründü ve biz bunun farkına vararak 10 yıllık bir çalışmayla bu ürünü geliştirdik. Tohumluk üretimlerini de 2 yıldır sadece Konya ve Sivas'ta yapıyoruz." diye konuştu.

- Yurt dışına da pazarlanacak

İlkmor patatesin özelliklerine değinen Bülbül, şunları kaydetti:

"İlkmor, besleyicilik açısından normal patatese göre çok daha farklı. Bu patateste yüksek antioksidan içeriği var. Glisemik indeksi de çok düşük. Dolayısıyla diyabet hastalarının da kontrollü bir şekilde tüketebileceği bir patatestir. İlkmor patatesi gluten de içermemektedir. Hem çölyak hastalığı olanlar hem de glutensiz beslenmek isteyenler tercih edebilir. İnsanlar bu patatesi haşlayarak, kızartarak, meze yaparak tüketebilirler. Yemeklerin içine karıştırabilirler. Bunun dışında biz bu patatesin donuk ürün olarak da üretimini yapıyoruz. Bu şekilde de tüketilebilir."

Bülbül, Türkiye'de yeni tanınan bu ürünün gelecek yıllarda ihracatını yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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