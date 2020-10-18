Tescilli "Şebin cevizi"nde üreticiler hasat mesaisinde

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli "Şebin cevizi", fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede hasadına başlanan ince kabuğu ve aromasıyla öne çıkan Şebin cevizi, önceki yıllardaki gibi yine fazla talep görüyor.

Pazarlama sıkıntısı olmayan Şebin cevizinde bu yıl rekoltede az da olsa kayıp yaşansa da fiyat artışı üreticiyi memnun etti.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, ilçede üreticilerin ceviz hasadına başladığını söyledi.

Rekoltenin bu sene geçen yıla göre düşük olduğunu belirten Arslan, ilkbaharda yaşanan zirai don nedeniyle rakımı düşük olan yerlerde verim kaybı yaşandığına dikkati çekti.

Arslan, buna rağmen rekoltede ciddi bir düşüş olmadığını belirterek, "Geçen yıl yaklaşık 600 ton rekolte vardı, bu yıl ise 450 ton civarında olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl cevizin kilogramı 25-30 lira bandındaydı, bu yıl ise 30 ile 40 lira arasında olacaktır. Kilogramda ortalama 5 lira fiyat artışı olmasını bekliyoruz." dedi.