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Tescilli "Şebin cevizi"nde üreticiler hasat mesaisinde

GİRESUN HABERLERİ  | 18.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen Şebin cevizi, geçen yıla göre rekolte düşük olsa da fiyatıyla üreticiyi memnun etti - Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan: - "Geçtiğimiz yıl cevizin kilogramı 25-30 lira bandındaydı, bu yıl ise 30 ile 40 lira arasında olacak. Kilogramda ortalama 5 lira fiyat artışı bekliyoruz"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli "Şebin cevizi", fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede hasadına başlanan ince kabuğu ve aromasıyla öne çıkan Şebin cevizi, önceki yıllardaki gibi yine fazla talep görüyor.

Pazarlama sıkıntısı olmayan Şebin cevizinde bu yıl rekoltede az da olsa kayıp yaşansa da fiyat artışı üreticiyi memnun etti.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, ilçede üreticilerin ceviz hasadına başladığını söyledi.

Rekoltenin bu sene geçen yıla göre düşük olduğunu belirten Arslan, ilkbaharda yaşanan zirai don nedeniyle rakımı düşük olan yerlerde verim kaybı yaşandığına dikkati çekti.

Arslan, buna rağmen rekoltede ciddi bir düşüş olmadığını belirterek, "Geçen yıl yaklaşık 600 ton rekolte vardı, bu yıl ise 450 ton civarında olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl cevizin kilogramı 25-30 lira bandındaydı, bu yıl ise 30 ile 40 lira arasında olacaktır. Kilogramda ortalama 5 lira fiyat artışı olmasını bekliyoruz." dedi.

Şebin cevizinin rağbet gördüğünü vurgulayan Muhlis Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şebin cevizinin kabuğu çok ince ve iç kısmı kabuktan hemen ayrılıyor. Sağlık yönünden de birçok faydası var. Birçok ünlü marka da Şebin cevizini ürünlerinde kullanıyor. Bizim bölgemizin coğrafi özellikleri dolayısıyla cevizin aroması bir başka oluyor. Cevizi pazarlamada sıkıntımız yok, yeter ki ceviz yetişsin, verim kaybı yaşamayalım."

- "Ürettiğimizi pazarlayamama gibi bir sıkıntımız yok"

İlçeye bağlı Tamzara Mahallesi'ndeki 150 dönümlük arazisinde 7 yıldır ceviz yetiştiren Yaşar Kaynak, bu yıl iyi verim beklediklerini söyledi.

Ceviz ağaçlarının ilkbaharda yaşanan zirai dondan etkilendiğini dile getiren Kaynak, "Don olayı olmasaydı bu yıl yüzde 20 ürün daha fazla olurdu. Biz ceviz üretimi yapmaktan oldukça memnunuz. Uzun süreli bir yatırım, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras." diye konuştu.

Üretici Yaşar Yücel ise mevcut üretimlerinin yakın çevreden gelen taleplere ancak yettiğini belirterek, "Üretimimiz maksimum seviyeye çıktığında kurumsal yapılarla temas kuracağız. İleride belki de yurt dışına ceviz ihraç edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yaşar Kaynak ile ortak olan Yücel, "Şu anda ürettiğimizi pazarlayamama gibi bir sıkıntımız yok. Biz ayrıca modern üretim yöntemleriyle çevremize de örnek olmak istiyoruz." dedi.

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