Tescilli Siirt battaniyesi ustaların elinde hayat buluyor

Türk el sanatlarının önemli bir parçası olan ürünün kaybolmasını engellemek ve tekrar canlandırmak amacıyla merkezde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Keskin, yeni dokunuşlarla yeni motifler türetmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2003'te "Siirt battaniyesi" adıyla tescillenen ürünün, 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Keskin, Siirt tiftiğinin özelliğinin dokuması olduğunu kaydetti.

Tiftikle ilgili çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği merkezde üretilen Siirt battaniyesi, özel tezgahlarda dokunarak orijinalliği bozulmadan gelecek nesillere aktarılıyor.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan atölyede belli aşamalardan geçirilerek hazır hale getirilen tiftik, merkezde görevli ustalar tarafından ilmek ilmek dokunarak battaniyeye dönüşüyor.

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Tiftikten üretilen ve geçmişi 300 yıla dayanan Siirt battaniyesi, gelişen teknolojiye rağmen orijinalliği bozulmadan ustaların eliyle dokunuyor.

- Tiftikteki koku sorunu giderildi

Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) belirlediği ölçülerde ürün üretmeyi başardıklarına değinen Keskin, şöyle devam etti:

"İkinci aşamada standartları yakalayarak ihraç edilebilir düzeyi hedefledik. Yaptığımız çalışmalarda onu da gerçekleştirmeyi başardık. Bir diğeri de Siirt tiftiğinde koku problemi mevcuttu. Geliştirdiğimiz yıkama ve kurutma teknikleriyle Siirt tiftiğinde geri dönüşümü olmayacak şekilde koku sorununu da gidermiş olduk. Motif, desen ve grafik açısından yeni ve modern bir bakış açısı gerçekleştirdik."

Bilgisayar destekli tasarıma yönelik de çalışma yürüttüklerini aktaran Keskin, herhangi bir desenin çok zor işlendiği tiftiğe, şu anda istenilen portre, yazı, grafik, amblem veya tabloyu işleyebildiklerini belirtti.

"El sanatları ürününün kaybolmasını engellemeyi, geleneksel yöntemlerle dokunmasını sağlamayı ve orijinalitesini koruyarak herhangi bir ham madde katmadan gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullanan Keskin, bu amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.