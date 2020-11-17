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Tesisler açıldı spor severler akın etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı atletizm pistinin açılmasıyla vatandaşlar tesislere akın etti.Atletizm pistinin hizmete açılmasıyla birlikte modern bir tesis haline gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık Sahada antrenmanlara başlayan sporcular şampiyonluklar için hazırlıklarını sürdürüyor.Sabahın erken saatlerinde açılan atletizm pistinde önce vatandaşlar sabah sporlarını yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı atletizm pistinin açılmasıyla vatandaşlar tesislere akın etti.
Atletizm pistinin hizmete açılmasıyla birlikte modern bir tesis haline gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık Sahada antrenmanlara başlayan sporcular şampiyonluklar için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sabahın erken saatlerinde açılan atletizm pistinde önce vatandaşlar sabah sporlarını yapıyor. Vatandaşların sabah sporunun ardından piste Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve atletizm sporcuları çıkıyor.

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Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
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Kocasinan
Kardelen Çapa Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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