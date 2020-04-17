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Tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri bakıma aldı.

Tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri bakıma aldı. Sahaların ve spor salonlarının kapalı olması nedeniyle tesisler tek tek elden geçirilerek bakımları yapılıyor.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, “Sizler için çalışmalara devam ediyoruz. Korana virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapalı tutulan spor tesislerimiz bu zor süreç sonrasında vatandaşlarımızın kullanması için hazır hale getiriliyor. Evde Kal Türkiye” denildi.

Tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor

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Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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