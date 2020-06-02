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  4. TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi:

TESK Başkanı Palandöken yeni kredi paketlerini değerlendirdi:

ANKARA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

"İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları tarafından uygulamaya konulan yeni kredi paketlerini değerlendirdi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla devreye alınan bu paketlerin tüm sektörleri hareketlendireceğini vurgulayan Palandöken, "Yeni kredi paketleri piyasalara da olumlu yansıyacak. İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan piyasaların düşük faizli kredi paketleri sayesinde canlanmasını beklediklerine işaret ederek, konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar tüm sektörlere doğrudan ve dolaylı etki edecek düşük faizli ve en az 6 ay geri ödemesiz kredi paketlerinin vatandaşların ihtiyacını karşılayacağını ve yerli üretime de destek olacağını bildirdi.

Uzun zamandır görülen en düşük faizli kredi paketleri sayesinde tüm sektörlerde hareketlenme yaşanacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dolayısıyla durgunluk yaşayan piyasaların kısa sürede canlanmasını, yaşanacak hareketliliğin esnaf ve sanatkarlarımızın işlerine olumlu yansımasını bekliyoruz. Kısa süre sonra düğün sezonuna ilişkin kısıtlamaların kalkmasıyla piyasalar eski hareketli günlerine dönecek. Bu da üretimin artmasına ve işsizliğin azalmasına büyük katkı sağlayacak."

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