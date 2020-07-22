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  4. TESK Başkanı Palandöken'den internet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı:

TESK Başkanı Palandöken'den internet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı:

ANKARA HABERLERİ  | 22.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

"Vatandaşlar mağdur olmamak için kurbanlıklarını internet üzerinden değil, kurban pazarına gidip, görerek satın almalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kurbanlık satın almayı düşünen vatandaşların dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Vatandaşlar mağdur olmamak için kurbanlıklarını internet üzerinden değil, kurban pazarına gidip görerek satın almalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı için internet üzerinden kurbanlık satın almayı planlayan vatandaşları uyardı.

İnternetteki satışlarda dolandırılma riskine dikkati çeken Palandöken, "Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurban pazarlarına gitmeden internet üzerinden kurbanlık almayı düşünen vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Geçmiş yıllarda internetten kurbanlık alanların yaşadığı sıkıntıların tekrar etmemesi için hayvanın kurbanlık şartlarını sağlayıp sağlamadığı mutlaka kontrol edilmeli. Vatandaşlar mağdur olmamak için kurbanlıklarını internet üzerinden değil, kurban pazarına gidip, görerek satın almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, internet üzerinden vekalet yoluyla kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların da sahte bağış sitelerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kurban edilecek hayvanın dini şartları yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Yanlış hayvanın kurban edilmesinin yanı sıra parayı verdikten sonra ne kurbanlık kesim yerinin ne de kurbanlığın ortada olduğu durumlarla bile karşılaşılabiliyor. Başta Ticaret, İçişleri bakanlıkları olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar bu tarz dolandırıcılara karşı gerekli önlemleri almalı."

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