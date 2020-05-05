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TESK Başkanı Palandöken'den "yeni dönem" çağrısı:

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 10:30 | Son Güncelleme

"Yeni tip koronavirüs sonrası Türkiye'de ve tüm dünyada yeni bir ticari anlayış doğacak" - "Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu 'yeni normale' ayak uydurması gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'de ve tüm dünyada yeni bir ticari anlayışın doğacağını belirterek, "Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu 'yeni normale' ayak uydurması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dikkati çekti.

Salgın döneminde mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin, belirli kurallara uymak kaydıyla yakın zamanda kısmi zamanlı açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini ilettiklerini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kısa süre içinde talebimizin değerlendirilerek, harekete geçileceğini umuyoruz ancak esnaf ve sanatkarlar camiası olarak 'yeni normal' olarak adlandırılan bu dönemde, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gayet iyi biliyoruz. Yeni tip koronavirüs sonrası Türkiye'de ve tüm dünyada yeni bir ticari anlayış doğacak. Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu 'yeni normale' ayak uydurması gerekiyor. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm iş yerlerine, dijitalde ve e-ticarette yeni dünya düzenine ayak uydurmaları için gerekli teknik altyapı sağlanmalı."

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Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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