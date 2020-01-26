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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Deprem bölgesinde bankalara olan borçlar ertelensin”

ANKARA HABERLERİ  | 26.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ertelenmesi sevindirici.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Deprem bölgesinde bankalara olan borçlar ertelensin”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ertelenmesi sevindirici. Ancak kamu ve özel bankalara olan borçlar da mutlaka faizsiz ertelenmeli ve depremden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli uzun vadeli kredi verilmeli. Bunun yanı sıra depremden etkilenen tüm il ve ilçeler afet programına eklenmeli” dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, Elazığ’da meydana gelen ve çevre il, ilçelerde hissedilen yıkıcı depremin ardından devletin zarar gören esnaf, sanatkar ve işletmeler için kısa sürede harekete geçerek vergi ve sosyal güvenlik borçlarını 3 ay süreyle ertelediğini anımsattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Palandöken, “Yaşanan üzücü afette ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşlarımızın yaraları kısa sürede sarılmalıdır. Borçlu olan vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın kamu ve özel bankalara olan kredi borçları faizsiz ertelenmelidir. İşini kaybeden esnaf ve sanatkarlara da işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmelidir. En önemlisi depremin etkilediği iller afet programına eklenerek destek kredisi programına dahil edilmelidir” diye konuştu.
Palandöken, “Vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ertelenmesi sevindirici. Ancak kamu ve özel bankalara olan borçlar da mutlaka faizsiz ertelenmeli ve depremden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli uzun vadeli kredi verilmeli. Bunun yanı sıra depremden etkilenen tüm il ve ilçeler afet programına eklenmeli” ifadelerini kullandı.

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