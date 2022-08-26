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TESK Genel Başkanı Palandöken Nevşehir'de odalar birliğini ziyaret etti

26.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Palandöken Nevşehir'de odalar birliğini ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken Nevşehir'de odalar birliğini ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (NEVESOB) ziyaret etti.

NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Palandöken, esnafın enflasyonu düşürmek için elini taşın altına koyduğunu belirtti.

Esnafın kar oranını en alt seviyede tutarak satış yaptığını söyleyen Palandöken, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz enflasyonu düşürmek istiyor. Biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Esnafın zaten kar marjını biliyorsunuz. Yüzde 10, yüzde 5 hatta aldığımız fiyata satmaya gayret ediyoruz ama maalesef vitrinlerde görüyorsunuz 'indirim yüzde 50+40' diyor. Böyle bir kazanç olur mu, böyle bir indirim olur mu? tuzak. Artık marketler kendi aralarında anlaşmışlar, birisi yağ grubu, birisi deterjan grubu, diğeri temizlik malzemelerinin farklı versiyonlarını satıyor. Şimdi tam kırtasiye mevsimi. Esnaf borçlandı, kırtasiye malzemesi aldı ama onlar da hemen buna döndü. 3 gün sonra göreceksiniz bizim kırtasiyeciler hiçbir şey satamayacak. Onlar fiyatları kıracak ve satacaklar. Yani bizim aldığımız fiyatın altında satılması mümkün mü? Biz tek başımıza dükkanı bekliyoruz onlar insan da çalıştırıyor. Bu haksız rekabet esnafı perişan ediyor. Biz devletimizin yanında olmakla birlikte enflasyonu düşürmek için çare arıyoruz. Yasa çıksın, bunlar yağı yok zamanında 3 katına çıkarmasın."

Palandöken, küçük esnafın borçlarını ödeyerek ticaretini sürdürebilmesi için kredi alma şartlarında kolaylık sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken Nevşehir'de odalar birliğini ziyaret etti

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