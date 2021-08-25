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TESK Genel Başkanı Palandöken'den "doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artırılsın" çağrısı

25.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artırılsın" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede son birkaç yıldır deprem, sel, yangın, kuraklık, heyelan gibi birçok üzücü felaket yaşandığını belirterek, "Bunların tekrar olmayacağının garantisi yok fakat bir dizi önlem ve atılması gereken adım var. Öncelikle doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bina, araç, iş yeri ve çiftliklerin doğal afetlere karşı kasko ve hasar sigortalarının yapılmasının önemine dikkati çekti.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) verilerine göre, ülke genelinde sigortalılık oranının yüzde 58'e ulaştığını belirten Palandöken, ülkenin dört bir yanında birçok farklı doğal afetin meydana geldiği ve gelebileceği göz önünde bulundurulduğunda bu oranın halen yeterli olmadığını bildirdi.

Palandöken, 7,4 milyon konutun sigortasız olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda ise ülkemizde 13 binin üzerinde orman yangını meydana geldi. Bu yaşanan doğal afetlerde yalnızca binalar ya da ormanlar değil aynı zamanda araçlar da hasar görüyor. Örneğin yalnızca Bartın'da en son yaşanan sel felaketinde 49 araç hasar gördü. Yani görüldüğü üzere hem araç hem iş yeri hem bina hem çiftlik ve tarımsal alanlarımız birçok doğal afetten zarar görüyor. DASK yangını, araç sigortası doğal afetleri karşılamıyor. Bunun için doğal afetlere karşı kasko veya tam paket sigorta yaptırılmalı. Binaların deprem sigortası, araçların kaskosu, çiftlik ve benzeri yerler ile iş yerlerinin tam paket sigortasını yaptırmak öncelikli hedef olmalı."

- "Sigorta fiyatlarında indirim yapılmalı"

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Palandöken, "Ülkemiz son birkaç yıldır maalesef deprem, sel, yangın, kuraklık, heyelan gibi birçok üzücü felaket yaşadı ve acı tecrübeler edindi. Bunların tekrar olmayacağının garantisi yok fakat bir dizi önlem ve atılması gereken adım var. Öncelikle doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sigortalılık oranını artırmak için sigorta fiyatlarında indirim yapılması çağrısında bulunan Palandöken, ormanlık alanlara yakın olan çiftlik veya evler için riskin yüksek olması nedeniyle ödenen sigorta primlerinin de yüksek olduğunu, bunun da söz konusu evler açısından sigortalılık oranının düşük kalmasına yol açtığını bildirdi.

Palandöken, araçlarına kasko sigortası yaptırmayanların sayısının da yüksek olduğunu belirterek, fiyatların düşürülmesinin sigortalılık oranının artmasında en önemli kriter olduğunun altını çizdi.

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