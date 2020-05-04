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TESKİ Genel Müdürü İçöz, yoğun yağış nedeniyle birçok noktada incelemede bulundu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ’da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede incelemelerde bulundu.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ genelinde çeşitli aralıklarla devam eden yoğun yağış dolayısıyla Çorlu ilçesindeki kritik noktalarda incelemelerde bulundu. Genel Müdür İçöz ekibiyle birlikte sahayı gezerek genel durum değerlendirmesi yaptı. İçöz, denetimlerine Kapaklı ilçesinde devam etti. Burada da ekibiyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Genel Müdür İçöz, sosyal mesafe kuralına uyarak mesai arkadaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak genel durum değerlendirmesi yaptı.
Ergene ilçesi Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde incelemelerde bulunan Genel Müdür İçöz, muhtelif sokaklardaki yağışın etkisini gözlemledi. Mahalle muhtarlarıyla da görüşen İçöz, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Başaran, İlgili daire başkanı ve Ergene ilçe ekibiyle birlikte genel durum değerlendirmesi yaptı.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Süleymanpaşa Altınova Mahallesinde bulunan Atıksu Terfi Merkezinde (TM12) incelemelerde bulundu. Genel Müdür İçöz, mesai arkadaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak genel durum değerlendirmesi yaptı.

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Akşam
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