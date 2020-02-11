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TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.02.2020 13:04 | Son Güncelleme

TESKİ Genel Müdürlüğü daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için "NETCAD Eğitim Programı" almaya hak kazandı.

TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı

TESKİ Genel Müdürlüğü daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için "NETCAD Eğitim Programı" almaya hak kazandı. "NETCAD Eğitim Programı" kapsamında TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalar atıldı.
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, "Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak ve teknolojik altyapı verilerini etkin kullanarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için "NETCAD Eğitim Programı" almaya hak kazandı.
İmzalar atıldı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlayıp sunduğu “NETCAD Eğitimi” isimli proje TRAKYAKA tarafından desteklenecek. "NETCAD Eğitim Programı" çerçevesinde TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında protokol imzalama töreni düzenlendi. İmzalar atıldıktan sonra TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e teşekkür etti.

TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı

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Cerkezkoy
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Corlu
Vatan Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
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