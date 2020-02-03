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TESKİ’den Elazığ’a yardım eli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

TESKİ Genel Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bünyesindeki personeller tarafından getirilen yardım malzemelerini AFAD aracılığıyla Elazığ’a gönderdi.TESKİ Genel Müdürü Dr.

TESKİ’den Elazığ’a yardım eli

TESKİ Genel Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bünyesindeki personeller tarafından getirilen yardım malzemelerini AFAD aracılığıyla Elazığ’a gönderdi.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz yaptığı açıklamada, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın da acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Yardım elini uzatan ve destek olan TESKİ personellerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Toplanan malzemeler TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki araçlar ve yetkili personeller ile birlikte Tekirdağ AFAD Bölgesel Lojistik Merkezi’ne teslim edildi.

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