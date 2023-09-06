Teşkilat dizinde Murat Yıldırım'a bomba partner! Ünlü isim Neslihan rolünü canlandıracak

Birçok isim ile görüşen Teşkilat dizisi son olarak Aybüke Pusat ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri oldu. Pusat, diziye Neslihan rolü ile katıldı.

TRT‘nin fenomen dizisi Teşkilat‘ın başrol kadın oyuncusu için uzun bir oyuncu listesi hazırlanmış ancak bir türlü karar verilememişti. Son olarak ünlü oyuncu Aybüke Pusat‘la anlaşmaya varıldı.

Pusat, dizide Dış İşleri'nde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay’la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan’a hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlense de daha sonra Neslihan isminde karar kılınmış.

NESLİHAN NASIL BİR KARAKTER?

Dizide babası Çetin eski bir büyükelçi olan, çok iyi eğitimli Neslihan, Bosna’da Ömer (Murat Yıldırım) sayesinde saldırıdan kurtulmuştur. Bosna’daki saldırı sonrasında düşmanla sahada da mücadele edebilecek bir ekip kurulması kararı alınır. Neslihan‘ın bu yeni ekibi kurma görevini üzerine alır. Sahadaki liderlik içinse aklında Ömer Atmaca vardır. Bir MİT efsanesi olan Ömer ile yıllar önce kaybettiği annesinin acısını kalbinde taşıyan Neslihan arasında zaman içinde yakınlaşma yaşanacak.



