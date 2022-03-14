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Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

14.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisi, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Teşkilat'ta hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından 21 yaşındaki halini paylaştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 12 yıl önceki halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ezgi Eyüboğlu paylaşımına ''Twitter'da karşıma çıktı. Yaş 21'' notunu düştü.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat bölümünü bitirdi.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk eğitimi alan Ezgi Eyüboğlu, 2007 yılında rol aldığı Senin Uğruna dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

Arka Sokaklar, Kalbim Seni Seçti, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, İntikam, Ulan İstanbul, Adı Mutluluk gibi yapımlarda rol alan Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde Teşkilat dizisinde fırtınalar estiriyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ezgi Eyüboğlu, Ulan İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2019 yılında boşandı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

Bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, son zamanlarda kariyerine odaklanmış durumda.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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