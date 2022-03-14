Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu estetiksiz fotoğrafını paylaştı! ''Yaş 21!''

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 12 yıl önceki halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ezgi Eyüboğlu paylaşımına ''Twitter'da karşıma çıktı. Yaş 21'' notunu düştü.
1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat bölümünü bitirdi.
Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk eğitimi alan Ezgi Eyüboğlu, 2007 yılında rol aldığı Senin Uğruna dizisiyle ekran macerasına adım attı.
Arka Sokaklar, Kalbim Seni Seçti, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, İntikam, Ulan İstanbul, Adı Mutluluk gibi yapımlarda rol alan Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde Teşkilat dizisinde fırtınalar estiriyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ezgi Eyüboğlu, Ulan İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2019 yılında boşandı.
Bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, son zamanlarda kariyerine odaklanmış durumda.
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