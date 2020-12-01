TESKİ’nin Ergene’ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı

Tekirdağ Su ve Kanal İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Ergene ilçesinde yaptığı mevcut yatırımlar ile yapacağı yeni yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas ile TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz de katıldı.

Ergene Belediyesi’nin Ulaş Hizmet binasında yer alan salonda yapılan “Devam eden ve yapılması planlanan altyapı yatırımları” başlığı ile düzenlenen toplantıya Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları, Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci ve TESKİ yöneticileri katıldılar.

Ergene’de devam eden ve planlanan TESKİ yatırımlarının görüşüldüğü toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi. Görüşme sonunda genel bir durum değerlendirmesi de yapıldı.

Ergene Belediyesi’ndeki toplantının ardından Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, beraberinde başkan yardımcıları ve TESKİ yöneticileri ile Ergene’nin Marmaracık, Sağlık ve Pınarbaşı mahallelerinde incelemelerde bulunarak mevcut durumu değerlendirdiler.

Ergene halkı için Ergene Belediyesi işbirliğinde ilçeye önemli altyapı yatırımları yapan TESKİ’nin yatırımlarına devam edeceği kaydedildi.

