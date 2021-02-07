TESOB Başkanı Kara: "Esnaf ve sanatkarımız faizsiz erteleme bekliyordu"

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası kaynaklarından Hazine faiz destekli kredi kullanan ve Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların kredi taksitleri 4 Şubat’ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6 ay süreyle ertelendi.

Erteleme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar kurulu üyeleri ve karara desteği bulunan herkese teşekkür etti. Kara, esnaf ve sanatkârın beklentisinin kredilerin faizsiz olarak ertelenmesi olduğunu da vurguladı. Başkan Kara, kredilerin taksitlerinin ertelenmesinin bazı yükümlülükleri bulunduğunu, esnaf ve sanatkârın bu yükümlülüklere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

TESOB Başkanı Metin Kara, “Karara göre, esnaf ve sanatkârlarımızın Kooperatiflerimiz kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası kaynaklarından 31.12.2020 ve öncesi tarihlerde kullanmış oldukları kredilerden doğan borçlarından vadesinde ödenmeyen ve banka takibine alınmamış (henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayan) taksitleri ile 01.01.2021 - 30. 06.2021 tarihleri arası dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Erteleme işlemleri, krediye tanımlı faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek ve erteleme döneminde tahakkuk edecek taksit anapara ve faiz tutarlarının ertelenen taksitten sonraki taksitleri eşit olarak eklenmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Erteleme işlemi herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bankaca gerçekleştirilecektir. Otomatik ödeme talimatı olanların taksitleri vadesinde bankaca tahsil edilecek olup, erteleme isteyen ancak otomatik ödeme talimatı bulunanların bu talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu karar kapsamında kredi taksitleri ertelenenlerden, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır” ifadelerini kullandı.

