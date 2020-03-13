YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. TESOB Başkanı Metin Kara: "Koronavirüs fırsatçılarına ve stokçularına izin verilmemeli"

TESOB Başkanı Metin Kara: "Koronavirüs fırsatçılarına ve stokçularına izin verilmemeli"

TRABZON HABERLERİ  | 13.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle fahiş fiyat uygulayanların tespit edilip cezalandırılmasında vatandaşa önemli görev düştüğünü belirterek "Bu tür zamanlarda alışverişlerinizi tanıdığınız bildiğiniz esnaflardan yapmanız en doğru yöntemdir.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle fahiş fiyat uygulayanların tespit edilip cezalandırılmasında vatandaşa önemli görev düştüğünü belirterek "Bu tür zamanlarda alışverişlerinizi tanıdığınız bildiğiniz esnaflardan yapmanız en doğru yöntemdir. Fahiş fiyat uygulayanları da mutlaka ilgili mercilere bildirmelisiniz" dedi.
TESOB Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle başta dezenfekte ürünleri olmak üzere birçok üründe fahiş fiyat uygulaması örnekleri gördüklerini belirterek, "Ahilik geleneklerine bağlı şekilde yaşamını sürdüren Trabzon esnafı hakkında bugüne kadar bu yönde bir şikayet almadık, almayacağımıza da inanıyorum. Zaten Türk esnaf ve sanatkarı zor zamanlarda milletinin devletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak özellikle büyük şehirlerde ve e-ticaret sitelerinde gördüğümüz fahiş fiyat uygulamalarını vatandaşlarımızın ilgili mercilere mutlaka bildirmesi gerekir. Ticaret Bakanlığımız bu konuda gerek telefonla gerekse internet yoluyla ihbarda bulunulabilecek kanalları uygulamaya soktu. Fırsatçılara izin vermemek adına vatandaşlarımızın mutlaka bildirimde bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Başkan Kara, stokçuluğa karşı da bazı ürünlerin belirli miktarlarda satılmasının gerekliliğine işaret ederek, "Türkiye’de sıkıntısı çekilecek herhangi bir ürün bulunmadığı ilgili bakanlıklarımız tarafından açıklandı. Buna rağmen stokçuluk yapan gerek firmalar gerekse vatandaşların ihtiyaç olması halinde başkalarının hakkını gasp ettiklerini de bilmeleri ve buna göre davranmaları gerekir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Camilerde dezenfekte

Camilerde dezenfekte

Trabzon Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:36
İkindi
15:54
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Aydın Eczanesi
Ortahisar
Çağla Eczanesi
Ortahisar
Nuran Eczanesi
Ortahisar
Vefa Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Akcaabat
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Trabzon’da esnafa Arapça kursu

Trabzon’da esnafa Arapça kursu

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.