Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimleri kapsamında teşvik mevzuatı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitime Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, AYT Grup Danışmanlık’tan Mustafa Tepe, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve MESKİ’den bürokratlar katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, göreve geldikleri ilk yılı mali disiplinle geçirdiklerini, bunun sonucu olarak bütçe açığının kapatıldığını ve 2019 yılı sonu itibariyle bütçe denkliğini sağladıklarının altını çizerek, ‘‘Belediyeler kamu hizmeti veren bir yerdir. 2020 ve bunu takip eden yıllarda yatırımları beklentiler çerçevesinde gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Adana’nın dönüşümünün temeli teşvik mevzuatı

Adana’ya bakıldığı zaman şehrin dönüşümünün temel belirtisinin teşvik mevzuatı olduğunu dile getiren Halisçelik, “Teşvik mevzuatının temeli özel ya da kamu, kim tarafından yapılırsa yapılsın, bazı yatırımları teşvik etmektir. Bölgesel teşvikler, genel teşvikler, stratejik yatırımlar ve büyük yatırımlarla ilgili teşvikler bulunmakta. Temel unsurları aynı olmasına rağmen Adana’yı en çok ilgilendiren bölgesel teşviklerdir. Bölgesel teşvikler 6 bölgeden oluşmakta ve Adana’mız 2. bölgede yer almaktadır. Şehrimizin 2. Bölgede bulunmasının bazı avantaj ve dezavantajları bulunmakta. İstanbul, Kocaeli, Ankara gibi en gelişmiş, kalkınmada öncelikli illerimiz 1. bölgede yer almakta. Şehrimiz ile komşu olan Kayseri sadece 2. bölgede yer alırken diğer komşu illerimiz 3,4,5 ve 6. Bölgede yer almakta. Ve daha çok avantaja sahipler. Adana olarak dezavantajımız yeni yatırımların gelmemesi. Çünkü yatırımlar daha avantajlı olan 3,4,5 ve 6. bölgeye gidiyor. Çünkü oralarda daha uzun süreli, daha büyük boyutlu daha fazla teşvik unsuru var. Yeni yatırımlar oraya giderken orta ve uzun vadedeki tehlike de mevcut yatırımların da o bölgelere kaymasıdır” diye konuştu.