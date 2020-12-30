TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram 2020 yılını değerlendirdi:

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2020 yılının zorlu geçtiğini, yeni yılda katma değerli bir sektörün temsilcileri olarak Türkiye ekonomisinin en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hasan Hüseyin Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini aktardı.

Salgın sürecinde iş yapış şekillerinden tüketici alışkanlıklarına, sosyal yaşamdan ticaret anlayışına kadar birçok konuda köklü değişikliklerin oluştuğunu vurgulayan Bayram, sürecin zorluklarla birlikte oluşan yeni bir dünya düzeni ve yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Yeni ekonomi düzenine ayak uydurmak için dünyada oluşan yeni trendleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimiyle iş yaşamında yeni bir dönemi başlatan dijitalleşme süreci, pandemiyle daha da hızlandı ve artık olmazsa olmaz hale geldi. Bizler de toplantılarımızı, seminerlerimizi, iş görüşmelerimizi sanal platformları kullanarak gerçekleştiriyor, işlerimizi dijital dünya üzerinden takip ediyoruz. Artık son yıllarda gittikçe globalleşen dünyada sınırlar iyice ortadan kalktı ve teknoloji sayesinde artık kıtalar ötesine rahatlıkla ulaşılabiliyor ve ticaret yapılabiliyor. İş toplantıları, sözleşmeleri ve hatta fuarlar dahi artık dijital dünya üzerinden yapılabiliyor ve ürünleriniz sergilenebiliyor."