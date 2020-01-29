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Teyp arkasına gizlenmiş sentetik hap sevkiyatı jandarmaya takıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Teyp arkasına gizlenmiş sentetik hap sevkiyatı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bir otomobilde teyp arkasına gizlenerek sevkiyatı yapılmak istenen ve yeşil reçeteyle satışı yapılan 2 bin 280 sentetik hap, jandarma ekiplerince ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin Gaziantep'ten 23 Ocak'ta, kente sentetik hap getireceği istihbaratı üzerine Narlı yol kontrol noktasında takip başlattı.

Jandarma ekibi, 5 günlük takip sonucu kontrol noktasında söz konusu otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın ön göğüs bölgesinde bulunan teyp arkasına gizlenmiş vaziyette 2 bin 480 yeşil reçeteyle satışı yapılan sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş Uyuşturucu

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