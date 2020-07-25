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Tezcan; ’Dalyan iskelenin yapılamaması Büyükşehir’den kaynaklanıyor algısı doğru değil’

MUĞLA HABERLERİ  | 25.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Dalyan’da yapılması planlanan iskele projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tezcan; ’Dalyan iskelenin yapılamaması Büyükşehir’den kaynaklanıyor algısı doğru değil’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Dalyan’da yapılması planlanan iskele projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tezcan; “Kıyı şeridinin sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. İskelenin yapılamaması Büyükşehir’den kaynaklanıyor algısı doğru değil” dedi.
Bölge turizmine katkı sağlayacak her projenin arkasında olduklarını vurgulayan İlçe Başkanı Tezcan, Dalyan’da tekne çekek yerinde yapılması planlanan iskele projesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Dalyan ve Sarıgerme’nin Ortaca’nın dışa açılan kapısı olduğunu belirten Tezcan; “Bu bölgelerimizin ilçemize turizm açısından verdiği katkı çok önemli. Daha önce Dalyan’daki kıyı şeridinin sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, tekne çekek yerinde tekneler için bir iskele yapılması ve Dalyan Kanalı’nın görüntüsünün turizme daha çok katkı sağlaması için bir proje yaptı. Büyükşehir Belediyesi iskele konusunda adım attı. Ama bu gerçekleşmedi. Bu konunun çözüme kavuşmasını sağlamak istiyoruz ve Dalyan turizmine katkı sunacak, Dalyan Kanalı’nın daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacak bu projenin yapılmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.
Projenin gerçekleşmesinin önünde bazı engeller olduğunu söyleyen Tezcan, “Horozlar mevkisinde bulunan tekne çekek yeri GEKA’nın 2011 yılındaki ‘İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’ kapsamında Dalyan Kanalı’ndaki teknecilik faaliyetlerinin olumsuzluğunu gidermek, çevre etkisinin azaltılması, amatör olta balıkçılığının ve kuş gözlemciliğinin geliştirilmesine yönelik projeye destek alınması sonucunda Dalyan Belediyesi tarafından yapıldı. Alanın, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunması, kıyı kenar çizgisi aktarım işlemlerinin tamamlanmamış olması, bir kısmının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan, bir kısmının hazine arazisi, bir bölümünün de özel mülk içinde yer alması nedeniyle ne Büyükşehir Belediyemize ne de başka herhangi bir kuruma devri konusunda herhangi bir işlem yapılamıyor. Dalyan tekne çekek yerinin fiili işletmesi Dalyan Belediyesinin kapatılması sonrası Ortaca Belediyesine geçti. 31 Mart seçimlerinin ardından ise Ortaca Belediyesi iştiraki olan DAL-BEL A.Ş tarafından işletiliyor. Kıyı şeridinin sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. İskelenin yapılamaması Büyükşehir’den kaynaklanıyor algısı doğru değil. Biz Dalyan’ı güzelleştireceğine ve turizme katkı sağlayacağına inandığımız her projenin arkasındayız. İskelenin yapılması ve kanaldan teknelerin kaldırılması konusunda Büyükşehir Belediyesinin attığı bir adım var ama konunun tek tarafı Büyükşehir Belediyesi değil. Konunun bütün taraflarının olumlu bakış açısıyla bu süreç çözülürse, bölgemiz için önemli bu proje umarım hayata geçebilecektir.” dedi.

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