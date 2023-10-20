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Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar en alt seviyeye düştü

20.10.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Akdeniz’de av yasağının 15 Eylül’de tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin’de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Balıklarımız çok, verimlilik var. Ekim ve Kasım ayları balık bolluğunun çok olduğu aylardır" dedi.

1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

"BALIKLARIMIZ ÇOK, VERİMLİLİK VAR"

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle av yasağının Akdeniz’de tamamen kalktığını belirterek, "Vira Bismillah diyerek av sezonumuzu açtık. İlk 1-2 ay bereketli geçiyor. Balıklarımız çok, verimlilik var. Akdeniz’de balık çeşidi de bol. Akdeniz’de her çeşit balığımız çıkıyor. Barbun, gümüş, istavrit, sardalya, çupra, levrek gibi her tür balığımız şu anda var. Balık bolluğu da var. Eylül, ekim ve kasım ayları balık bolluğunun çok olduğu aylardır ve fiyatların da en uygun olduğu aylardır. Omega 3 açısından da balık çok zengin bir yiyecektir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren en önemli gıda maddesi de balıktır. Halkımızın talebi de bu yönde gayet güzel. Halkımız bu yönde bilinçlenmiş durumda. Balık satışlarımız da gayet iyi. Fiyatlarımız da çok uygun. Uygun düzeyde tutmaya çalışıyoruz. 50-60-70 liraya sardalya, hamsi satıyoruz. Diğer gıda ürünleriyle karşılaştırırsanız gayet fiyatlar uygun. Denizden balığı tutup getirmek gerçekten zor bir iş. Buna rağmen biz uygun fiyatla bunları veriyoruz" diye konuştu.

"İLK 3 AY HER ZAMAN BALIK BOLLUĞU VAR"

Her geçen senenin bir önceki seneyi arattığının altını çizen Polat, "Ama ilk 3 ay her zaman balık bolluğu vardır. Bu aylarda balık fiyatları da en alt seviyede gider.
Hamsiyi 60-70 liraya satıyoruz. Sardalye balığı omega 3 açısından en zengin yiyecek. Akdeniz’in Mersin’in en değerli balığının kilosu 60 lira. Kefal balığı var 80-90 lira arasında. Gümüş balığı var, çok lezzetli, lokum balığı da deniyor ona kilosu 70-80 lira arasında. Barbun 80, 100, 150 boyuna, ebadına göre gidiyor. Yani her bütçeye her keseye uygun balıklarımız var" ifadelerini kullandı.

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