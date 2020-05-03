YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tezgahlar kedilere emanet

Tezgahlar kedilere emanet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, dükkanların önlerindeki tezgahlar kedilere kaldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs için Türkiye’de gerekli önlemleri alıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, dükkanların önlerindeki tezgahlar kedilere kaldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs için Türkiye’de gerekli önlemleri alıyor. Alınan tedbirler kapsamında ise son olarak Zonguldak ve 30 büyükşehirde 3 sokağa çıkma yasağı getirildi. Sadece fırınların açık olduğu bu günlerde, sokaklar ise hayvanlara kaldı. Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde kapalı olan dükkanların önlerinde duran tezgahlar da adeta kediler tarafından paylaşıldı. Tezgahlarda yatan kediler güzel görüntüler oluştururken, dükkanlar da minik dostlara emanet edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.