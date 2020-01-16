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  4. Tezgahtan düşen kadın yaralandı

Tezgahtan düşen kadın yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, çıktığı mutfak tezgahından dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ikamet eden Aysel Y., çıktığı mutfak tezgahı üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Tezgahtan düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, çıktığı mutfak tezgahından dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ikamet eden Aysel Y., çıktığı mutfak tezgahı üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Tezgahtan düşerek yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aysel Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tezgahtan düşen kadın yaralandı

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Golbasi
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