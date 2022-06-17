TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Onur Göçmez oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlığa Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez seçildi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin başkanlığına seçilen Bandırmaspor Kulübü Başkanımız Onur Göçmez'i tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.



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