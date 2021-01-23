YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - BS Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - BS Ümraniyespor: 0

23.01.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1.

TFF 1. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında RH Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u Landel’in 15. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Maçtan dakikalar
15. dakikada Bandırmaspor atağı soldan Del Valla ile gelişti. Onun ortasında savunmaya çarpan top altı pasta Landel’in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0
24. dakikada kazanılan serbest vuruşta direkt olarak ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte yükselen Alim, bu noktada topu ıska geçerek mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.
59. dakikada Bandırmaspor çok net pozisyondan yararlanamadı. Del Valle’nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Doğun Can, kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.
73. dakikada sol kanattan gelen Del Vale ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Halilovic, vole bir vuruş yaptı ancak kaleci Burak topu kornere gönderdi.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüseyin Aylak xx, Mehmet Akıncık xx
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Abdurrahim Dursun xx, Mickael Pote xxx (Rahmi Anıl Başaran dk. 60 x), İshak Çakmak xxx, Michel Landel xxx, Doğan Can Davas xxx (Mehmet Yiğit dk. 88 ?), Onur Akbay xx, Selçuk Alibaz xx (Emir Halilovic dk. 60 xx), Del Valle xxx (Erkan Taşkıran dk. 89 ?), Orhan Ovacıklı xx (Hakan Bilgiç dk. 88 ?), Gökay Güney xx
Yedekler: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Ali Serçek, Ruben Rayos Serna
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
BS Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Serkan Göksu xx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85 ?), Gökhan Süzen xx (Okan Derici dk. 68 x), Honore Gomis xx (Emmanuel Akabueze dk. 68 x), Hasan Batuhan Artarslan xx, Ahmet Canbaz xx (Denizhan Taşkan dk. 85 ?), Tomislav Glumac x, Ercan Coşkun xx, Mayi x (Moussa Sow dk. 46 x)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Eser, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Michel Landel (dk. 15) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Del Valle (Bandırmaspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:25
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Erkan Sözeri: "Camiaya, şehrimize ve Bandırmaspor’a yakışır bir mücadele içindeyiz"

Erkan Sözeri: "Camiaya, şehrimize ve Bandırmaspor’a yakışır bir mücadele içindeyiz"

Recep Uçar: "Geri düştüğümüz bölümleri daha iyi oynamamız lazım"

Recep Uçar: "Geri düştüğümüz bölümleri daha iyi oynamamız lazım"

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Ayvalık’ta Çamoba kırsal mahallesine Covid19 karantinası

Ayvalık’ta Çamoba kırsal mahallesine Covid19 karantinası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir ve Kuzey Ege’ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Balıkesir ve Kuzey Ege’ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.