TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Bursaspor: 2

TFF 1. Lig’in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor’a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ali Akman’ın pasında Burak Kapacak kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.

19. dakikada Abdurrahim’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Halilovic kafa vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Bandırmaspor’da Pote’nin kafa vuruşu kaleci Ataberk’in ellerinde kaldı.

45. dakikada Özer Hurmacı savunmanın arkasına sarktı ve topu Zülküf’ün üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

52. dakikada Özer’in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

68. dakikada Traore’nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda İshak Çakmak topu filelere gönderince fark bire düştü. 1-2

90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Traore’nin kafa vuruşu kaleci Canberk’te kaldı.