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TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

28.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Haftanın ilk maçında yarın Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Akhisarspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto Akhisarspor Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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