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TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın lider Hatayspor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 21. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Açılış maçında Fatih Karagümrük, lider Hatayspor'u konuk edecek. Vefa Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Adana derbisi oynanacak. Zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Adanaspor'u 8 Şubat Cumartesi günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.

Ligde 21. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

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21. hafta Futbol TFF 1. Lig

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Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
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