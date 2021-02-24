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TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

24.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Cumartesi:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Pakkan

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan

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