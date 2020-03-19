YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Ligde hafta, yarın yapılacak Altay-Akhisarspor ve İstanbulspor-Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, haftanın açılış maçlarında Altay, Akhisarspor'u, İstanbulspor ise lider Hatayspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
29. hafta Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.