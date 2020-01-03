TFF 1. Lig'de 3 haftalık program belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonunda, ikinci yarının ilk 3 haftasının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18, 19 ve 20. haftaların müsabaka programı şöyle:

- 18. hafta

17 Ocak Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

- 19. hafta

24 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)

19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)