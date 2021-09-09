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  4. TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

09.09.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cumartesi:

16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Yiğit Arslan

17.00 Eyüpspor-Denizlispor: Kadir Sağlam

20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak

20.00 Adanaspor-Menemenspor: Alper Akarsu

12 Eylül Pazar:

17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu

17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Burak Pakkan

20.00 Altınordu-Bursaspor: Alper Çetin

20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik

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