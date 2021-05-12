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TFF 1. Lig'de 5 takım teknik direktör değiştirmedi

12.05.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 3 teknik direktör iki ayrı takımda görev yaparken, iki isim aynı takımı iki farklı dönemde çalıştırdı - Altınordu'da dokuzuncu, TFF 1. Lig'de ise takımıyla altıncı sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu, en istikrarlı teknik isim olarak dikkati çekiyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunda Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bursaspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Sezon boyunca görev yapan teknik direktörlerden Hakan Keleş GZT Giresunspor'u Süper Lig'e taşırken Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'da da Ertuğrul Sağlam yollarına play-off'ta devam edecek. Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren ve Bursaspor'da da Mustafa Er, 34 hafta boyunca takımlarının başında yer aldı.

Diğer 13 takımın teknik direktörlerini değiştirdiği ligde Altınordu'da dokuzuncu, TFF 1. Lig'de ise takımıyla altıncı sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu, en istikrarlı teknik isim olarak dikkati çekiyor.

- 2 takım birden çalıştıranlar

Bu sezon Ümit Özat Adana Demirspor ve Ankaraspor'u, Mesut Dilsöz Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor'u, Mustafa Özer Eskişehirspor ve Ankaraspor'u çalıştırarak iki ayrı takımda görev alan isimler oldu.

Ankaraspor'da Mehmet Ak, Tuzlaspor'da ise Taner Taşkın aynı ekibi iki ayrı dönemde çalıştırdı.

- Bu sezon görev yapanlar

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunda geçici görev yapan isimler dışında teknik direktörler şunlar:

Adana Demirspor: Ümit Özat (13), Cüneyt Dumlupınar (10), Samet Aybaba (11)

Adanaspor: Fatih Akyel (2), Yunus Murat Ceylan (16), Emrah Bayraktar (8), Eyüp Arın (8)

Akhisarspor: Cem Kavçak (12), Mesut Dilsöz (11), Fırat Gül (8)

Altay: Yücel İldiz (19), Osman Özköylü (11), Mustafa Denizli (2)

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (34)

Ankara Keçiörengücü: İlker Püren (34)

Ankaraspor: Ali Güneş (4), İsmet Taşdemir (3), Mustafa Özer (6), Mehmet Ak (15), Ümit Özat (6)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Mesut Dilsöz (11), Cihat Arslan (8), Yusuf Şimşek (15)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sait Karafırtınalar (6), Recep Uçar (27)

Beypiliç Boluspor: Ahmet Taşyürek (5), Reha Erginer (28)

Bursaspor: Mustafa Er (34)

Eskişehirspor: Mustafa Özer (3), İlhan Var (15), Cengiz Seçsev (11)

GZT Giresunspor: Hakan Keleş (34)

İstanbulspor: Fatih Tekke (27), Saffet Akbaş (7)

Menemenspor: Cenk Laleci (16), Ümit Karan (18)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serdar Bozkurt (4), Erkan Sözeri (26)

Tuzlaspor: Taner Taşkın (22), Ali Tandoğan (4), Suat Kaya (4)

Yılport Samsunspor: Ertuğrul Sağlam (34)

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