TFF 1. Lig'de 5 takım teknik direktör değiştirmedi

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunda Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bursaspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Sezon boyunca görev yapan teknik direktörlerden Hakan Keleş GZT Giresunspor'u Süper Lig'e taşırken Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'da da Ertuğrul Sağlam yollarına play-off'ta devam edecek. Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren ve Bursaspor'da da Mustafa Er, 34 hafta boyunca takımlarının başında yer aldı.

Diğer 13 takımın teknik direktörlerini değiştirdiği ligde Altınordu'da dokuzuncu, TFF 1. Lig'de ise takımıyla altıncı sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu, en istikrarlı teknik isim olarak dikkati çekiyor.

- 2 takım birden çalıştıranlar

Bu sezon Ümit Özat Adana Demirspor ve Ankaraspor'u, Mesut Dilsöz Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor'u, Mustafa Özer Eskişehirspor ve Ankaraspor'u çalıştırarak iki ayrı takımda görev alan isimler oldu.

Ankaraspor'da Mehmet Ak, Tuzlaspor'da ise Taner Taşkın aynı ekibi iki ayrı dönemde çalıştırdı.