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TFF 1. Lig'de Altınordu'nun konuğu Tuzlaspor

20.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de Altınordu'nun konuğu Tuzlaspor

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Altınordu-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Altınordu, ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'in golüyle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Tuzlaspor da konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Geçen sezon İstanbul'da rakibine 4-1 mağlup olan Altınordu, İzmir'de Tuzlaspor'u 3-2 yendi.

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